Wie in der Hinrunde gelingt es den Frauen des TTC Brücken dem TTC Büchelberg in der 1. Pfalzliga ein Remis abzutrotzen. Besonders ein Mama-Tochter-Gespann war dabei ganz schön gefordert.

Es geht kaum ausgeglichener. 27:27-Sätze und 510:512 Bälle: So lesen sich die statistischen Werte beim Remis (7:7) der Damen des TTC Brücken in der 1. Pfalzliga gegen den TTC Büchelberg. Gegen den Tabellenfünften verkaufte sich Brücken in eigener Halle teuer und trotzte Büchelberg wie schon in der Vorrunde einen Zähler ab.

„Die Tabellensituation sieht zwar zurzeit etwas positiver aus – allerdings ist der Punkteabstand nur ganz minimal, und von Spieltag zu Spieltag kann sich das alles ändern. Wir möchten alles versuchen, um in der Klasse zu bleiben“, bekräftigt Brückens Mannschaftsführerin Carmen Marx-Becker. „Es war ein intensives und spannendes Spiel – mit anderen Worten ein wahrer Krimi“, berichtet Marx-Becker, Mutter des drittligaerfahrenen Lasse Becker (TSG Kaiserslautern), von der dreistündigen Partie. „Es waren so viele umkämpfte Spiele dabei, die auch hätten umgekehrt ausgehen können“, fügt Marx-Becker an, die ihrerseits zwei Einzelerfolge zum 7:7 beitrug.

Heiße Phase ab Spielstand 4:4

Nach einem 1:1 in den Doppeln und fünf zumindest auf den ersten Blick deutlichen Einzeln, folgten die richtig engen Partien. Der Zwischenstand von 4:4 läutete die heiße Phase des Krimis ein. Besonders gute Nerven benötigten die Brücker beim Spiel von Carmen Marx-Becker gegen Sonja Hartmann, die zweimal in der Satzverlängerung Satzbälle gegen sich hatte, gegen Hartmann den Satz aber für sich entschied und die Partie mit 3:1 gewann. Ihre Tochter Leonie Becker musste gegen Corinna Niederer noch deutlich länger spielen. „Leonie schaffte es ebenfalls, konzentriert und nervenstark die vielen Matchbälle gegen sich abzuwehren und den Sack zuzumachen“, berichtete Marx-Becker vom 17:15-Sieg ihrer Tochter im fünften Durchgang.

Die Mama selbst hatte derweil in Ramona Brossart die Büchelberger Spitzenspieler als Gegnerin. Nach gewonnenem Auftaktdurchgang rettete sich Marx-Becker in den fünften Satz, musste sich dort allerdings gegen Brossart mit 13:15 geschlagen geben. Brückens Sandra Otto gelang es in der Folge, ihre Mannschaft noch mal mit 7:6 in Führung zu bringen. Leonie Becker gewann zwar den ersten Satz gegen Bettina Brossart, musste der Büchelbergerin aber nach vier Sätzen zum Sieg gratulieren.

TTC-Herren sind chancenlos

Durch den Punktgewinn liegt Brücken mit 9:17 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Mit den Spielen gegen den TTC Dahn, den TTV Römerbad Jockgrim und gegen Ligaschlusslicht TTC Insheim stehen noch drei Partien gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller an. Ob es Absteiger in die 2. Pfalzliga West geben wird, ist derzeit noch offen.

Die Herren des TTC Brücken mussten derweil im Spitzenduell der 1. Pfalzliga gegen den TTC Oggersheim II eine deutliche 2:9-Auswärtsniederlage hinnehmen. Neben dem Doppel Volker Altschuck/Thomas Schimek, siegte nur noch Altschuck im Duell der Spitzenspieler gegen Kevin Rief, der seine erste Einzelniederlage in der gesamten Saison einstecken musste. Die Brücker Herren verpassten somit die letzte Chance, noch mal an Oggersheim II heranzurücken und haben nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Aufstieg.