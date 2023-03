Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Miteinander und nicht übereinander zu reden, ist fast immer eine gute, wenn nicht sogar die beste Idee. Das gilt in der Liebe, im Beruf und in der Politik. Ob internationale oder innerörtliche Runde, das direkte Gespräch zu suchen, sollte stets der erste Schritt sein. Das hat sich auch in Bruchmühlbach-Miesau bei der Diskussion um ein Ehrengrab für den im Dezember verstorbenen Horst Eckel wieder einmal gezeigt.

Angehörige des einstigen Fußballhelden und Gemeindevertreter hätten sich an einen Tisch setzen können, um gemeinsam und in Ruhe zu überlegen, ob und wie künftig