Bäche, Wasserläufe und Quellen im Pfälzerwald sind voll. Überall fließt Wasser. An Regen mangelt es ebenfalls nicht. Ist damit die aus den vergangenen Jahren bekannte Trockenheit vorbei?

So manch aufmerksamem Naturfreund fällt in diesen Wochen beim Spaziergang in Feld und Wald auf, dass viele Quellen, Brunnen, Wasserläufe und Stillgewässer, die in den vergangenen