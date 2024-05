Die FWG Hochspeyer hat ihre Gemeinderatsliste für die Kommunalwahlen am 9. Juni aufgestellt. Spitzenkandidat ist FWG-Vorsitzender Klaus Schuler.

Unter dem Motto „Auf die Mannschaft kommt es an!“ wollen sich die Freien Wähler für ihren Heimatort und die Demokratie einsetzen. „Wir treten an mit einer guten Mischung aus junger Generation, Engagement und Erfahrung“, teilt FWG-Vorsitzender Klaus Schuler mit. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen die Freien Wähler allerdings nicht. In der kommunalpolitischen Arbeit stelle man die Interessen des Ortes in den Fokus. Derzeit stellen die Freien Wähler fünf Sitze in dem 20-köpfigen Gemeinderat, die es zu verteidigen oder auszubauen gilt.

FWG-Liste

1. Klaus Schuler, 2. Bernd Kitter, 3. Karola Labenski, 4. Wolfgang Labenski, 5. Heinz Lahmers, 6. Jürgen Guth, 7. Vitus Wagner, 8. Sonja Schuler, 9. Gerhard Scherer, 10. Leana Lahmers, 11. Hans Peter Schulz, 12. Gerhard Heinrich, 13. Emil Engel, 14. Helga Mühlen, 15. Edelgard Geiger, 16. Franz Vogel, 17. Ulrike Spedden, 18. Kai Schlosser, 19. Carsten Ruby, 20. Silvia Ruby