Kaiserslautern hat die landesweite Koordination der U18-Bundestagswahlen 2021 übernommen. In über 20 Wahllokalen in Rheinland-Pfalz können Jugendliche am 17. September, neun Tage vor der regulären Wahl, das Wählen probieren. In Landstuhl hat das Jugendcafé „Quo vadis“ mit Unterstützung der Stadt Landstuhl ein Wahllokal eingerichtet.

Zu einem ersten Austausch trafen sich im Jugendraum von „Quo vadis“ Lilla Tulline, Streetworkerin der Stadt Landstuhl, Stefanie Edinger, Sozialarbeiterin von „Quo