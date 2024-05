Mit einem Spatenstich hat der Bau der neuen Kindertagesstätte in Stelzenberg begonnen. Sie soll Platz für 65 Kinder bieten und voraussichtlich im Herbst 2026 den Betrieb aufnehmen. Stelzenbergs Ortsbürgermeister Fritz Geib erinnerte in einer Feierstunde auf dem Gelände, auf dem der alte Kindergarten stand, an die nicht immer einfachen Vorplanungen. Rund drei Millionen Euro wird der Neubau kosten, etwa 400.000 Euro bekommen die Gemeinde als Träger der Immobilie und die evangelische Kirche als Betriebsträger als Zuschüsse. Der Rest wird von der Ortsgemeinde finanziert. Laut den Architekten Christian Seepe und Martin Rieger von der Planungsgemeinschaft „ASH, Seepe und Hund“ wird die Kita auf einer Bodenplatte in zeitgemäßer Holzständerbauweise aus nachwachsenden Rohstoffen errichtet. Das einstöckige Gebäude bekomme für jede der drei Kita-Gruppen je einen separaten Gebäudeflügel. Küche, Speiseraum und ein Bereich für das Mittagsschläfchen der Ganztagskinder sind ebenfalls vorgesehen.