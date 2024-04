Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Busfahrerstreik geht am Montag in die nächste Runde und wieder ist unter anderem die Linie 170 betroffen. Betroffene Eltern in Stelzenberg und Trippstadt sind „völlig entnervt“ und fordern Hilfe von der Politik.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe in Rheinland-Pfalz zu einem weiteren mehrtägigen Streik aufgerufen. Ab Montagfrüh bis Sonntag, 21. April