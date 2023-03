Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schützenverein Steinwenden-Weltersbach will in allen Sparten des Schießsports attraktiv bleiben. Nachdem er im vergangenen Jahr rund 13.000 Euro in seinen Sommerbiathlonstand investiert hat, nimmt er jetzt noch einmal etwa 100.000 Euro in die Hand.

Zurzeit wird die Luftgewehrhalle erneuert, der Abriss eines Teils des Gebäudes hat bereits begonnen. Von den Gesamtkosten muss der Verein etwa 50.000 Euro aus eigener Kraft stemmen. Von der Ortsgemeinde