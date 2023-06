Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neue Schießanlage ist erst wenige Monate in Betrieb – „eine Zeit, in der alle unsere Erwartungen übertroffen wurden“, berichten Mark Leis und Bernhard Wilhelm vom Vorstand der Schützengilde Queidersbach. Rund 42.000 Euro hat der Verein in seinen Luftdruckwaffen-Schießstand investiert.

Statt auf Pappscheiben zielen die Sportschützen der Schützengilde (SSG) Queidersbach nun auf digitale Schießscheiben. Die alte Seilzuganlage, mit deren Hilfe die Schießscheiben