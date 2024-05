Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur in zwei der fünf Orte, die zusammen die Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach bilden, gibt es mehr als einen Bewerber um das Amt des Orts- oder Stadtbürgermeisters. Dort aber, in Hütschenhausen und in Kottweiler-Schwanden, könnte es richtig spannend werden. Gemeinde Ramstein-Miesenbach

Eins steht schon fest: Die Hütschenhausener werden nach dem Wahlsonntag am 9. Juni einen neuen Ortsbürgermeister haben. Denn Amtsinhaber Matthias Mahl (CDU) tritt nach sechs Jahren