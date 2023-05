Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zweijähriger Pause zog der Fastnachtsumzug der Kindertagesstätte und des Kindergartenfördervereins Hauptstuhl am Samstag zum elften Mal durch den Ort. In Linden hatten sich circa 16 Gruppen gefunden, die sich an dem Lindwurm beteiligten. Ob sie von mehr oder weniger Narren erwartet wurden, darüber waren sich die Zuschauer nicht einig. Auf jeden Fall aber war die Stimmung bestens.

Nicht nur die Kinder aus der Kindertagesstätte und deren Personal waren beim Umzug in Hauptstuhl in Aktion. Viele Menschen, die am Straßenrand standen, liefen einfach mit, als der Tross