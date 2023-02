Er bietet Unterhaltung und hofft auf Spenden: Leierkastenmann Billi Braun sammelt derzeit Geld für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien.

„Ich wollte nie erwachsen sein.“ Die Melodie zu dem Lied von Peter Maffay ertönte auf dem Parkplatz des Edeka Centers in Ramstein-Miesenbach. Drehorgelspieler Billi Braun war in seinem Element. Am vergangenen Samstag stand er mit seinem Leierkasten vor dem Eingang des Supermarktes und sammelte Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Mehr als 500 Euro hat er bis zum Nachmittag eingenommen.

Sonderkonto einrichten

Braun, der sich immer wieder für derlei Aktionen engagiert, zeigte sich überwältigt von der großzügigen Anteilnahme der Spender. Die Einnahmen wird er an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler, übergeben. Hechler, der selbst vorbeikam, plant, dafür ein Sonderkonto einzurichten. „Wir haben viele türkisch- und syrisch-stämmige Mitbewohner in unserer Stadt. Über diese werden wir Kontakte in die Erdbebengebiete suchen. Da wissen wir, dass das Geld nicht sinnlos versickert.“ Auch René Hengärtner aus Weilerbach warf seine Spende in das bereitgestellte Gefäß. „Ich finde es toll, dass es Menschen wie Billi gibt, die sich selbstlos für andere einsetzen“, betonte er.

Braun wird seinen Einsatz auch in dieser Woche am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Februar, ab 10 Uhr, vor dem Edeka Center weiterführen. Wer Braun und seinem Leierkasten weitere Spielorte anbieten möchte, kann den Miesenbacher auch unter der Telefonnummer 0151 61259404 kontaktieren.