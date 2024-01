Fasching ist ganz groß in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Immerhin vier Vereine stellen dort mehrere Prunksitzungen auf die Beine und sorgen auch für Kinderspaß. Statt Gegenwehr gibt es dann auch „Schnittscher“ und Sekt, wenn die Narren die Herausgabe des Rathausschlüssels fordern. Doch da es hier derzeit zwei Bürgermeister gibt – einen noch amtierenden und seinen Nachfolger –, war gar nicht so ganz klar, wer den Schlüssel für sie hatte.

„Schlüsselübergabe? Jetzt schon? So früh vor Weiberfasnacht?“ Das könnte sich der ein oder andere fragen, weil die Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau am Freitagabend ihre Schlüssel an die Narren übergeben hat. Die Antwort lautet: „Ei jo, klar!“ Denn Fasching ist eine ernste Sache, die Session diesmal kürzer als im Vorjahr und die Vereine in den kommenden tollen Wochen extrem fleißig.

Mit nur einer Sitzung geben sich der Unterhaltungsverein Bruchmühlbach, die Karnevalsunion Miesau, der Sport- und Gesangverein Elschbach sowie der Freizeitclub Lambsbachtal aus Lambsborn jedenfalls nicht zufrieden. Meist werden zwei gefeiert, es gibt dazu etwas für die Kinder, darunter sogar eine richtige Prunksitzung. Und der Unterhaltungsverein kann diesmal zudem Jubiläum feiern. Er wird elf mal elf Jahre alt und feierte seinen 121. Geburtstag sogar schon am vorvergangenen Wochenende. Da ist es allen natürlich eilig, wenn es um die Schlüsselübergabe geht.

Fasnachter streben bis ins All

Erste Prunksitzungen stehen unmittelbar bevor, die Narren stecken in den letzten Vorbereitungen. In Elschbach dreht sich zum Beispiel alles um Las Vegas. Die Lambsborner wollen sogar ins All. „Schauen wir mal, wie weit wir kommen“, kündigte Andreas Agne für den Freizeitclub vielsagend an.

Da während der diesmaligen Schlüsselübergabe Erik Emich die letzten Arbeitstage als Verbandsgemeindebürgermeister absolviert und sein Nachfolger Christian Hirsch gleichzeitig schon ins Amt eingeführt ist, erlebten die Narren eine Übergabe mit gleich zwei Rathauschefs. „Den Termin habe ich extra zu diesem Zeitpunkt gebucht, dann kann sich der Christian nicht davor drücken“, erklärte Emich dazu schelmisch.

Nur, wer hatte denn nun im großen Ratssaal den zu übergebenden Schlüssel? Das ließ sich nach reichlich „Prost“ zuvor nicht mehr exakt klären, wurde aber, wie unser Foto zeigt, zugunsten der Narren geregelt.