„Offene Türen“ renne die Verbandsgemeinde (VG) Otterbach-Otterberg in Niederkirchen mit ihrem Vorhaben ein, die kommunalen Grünflächen insektenfreundlicher zu gestalten. „Was derzeit von der VG für alle ihre Ortschaften postuliert wird, machen wir in Niederkirchen seit Jahren“, sagte Wolfgang Pfleger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Er verwies unter anderem auf mehrere Brachflächen auf den Friedhöfen in den einzelnen Ortsteilen, auf denen man bereits seit Jahren Blühwiesen pflege, die bewusst erst nach der Blühsaison gemäht werden. Als Vorzeigeprojekt nannte Pfleger das Bibelgärtchen auf dem Niederkirchener Friedhof, das vor wenigen Wochen eingeweiht wurde, und das so angelegt sei, dass es Insekten Nahrung und Rückzugsorte bieten könne.

Konservativ eingestellte Bürger beschweren sich

Das Problem bei dem von der VG angestoßenen Vorhaben sei weniger die Umsetzung als die Akzeptanz bei der Bevölkerung, beschrieb Pfleger eine Erfahrung. Eher konservativ eingestellte Bürger hätten sich in der Vergangenheit bei ihm wegen des „ungepflegten Zustands“ der Blühwiesen beschwert. „Wir müssen das, was wir machen und warum wir es machen, nach außen transportieren und es den Menschen erläutern, damit es auf Zustimmung stößt“, meint Pfleger. Das habe sich auch beim Bibelgärtchen gezeigt, das in der Anfangsphase nicht unumstritten war. Die Einstellung dazu habe sich mittlerweile jedoch grundlegend gewandelt.

Außerdem müsse als konsequenter zweiter Schritt die Friedhofssatzung grundlegend überarbeitet werden, befand der Rat. „Es kann nicht sein, dass die Friedhofsverwaltung den Eigentümer einer Grabstelle dazu auffordert, den blühenden Bewuchs auf seinem Grab zurückzuschneiden, während die Gemeinde auf ihren Flächen absichtlich alles wachsen lässt“, sagte Pfleger und bezog sich auf einen konkreten Fall aus dem Dorf. Bei einer Enthaltung beschoss der Rat, die kommunalen Grünflächen in Niederkirchen nun offiziell insektenfreundlich zu gestalten und auf den Einsatz von Pestiziden grundsätzlich zu verzichten. Die Überarbeitung der Friedhofssatzung wurde dem neuen Gemeinderat ins Lastenheft geschrieben. Bis zu einer seiner nächsten Sitzungen will der Rat alle gemeindeeigenen insektenfreundlichen Flächen benennen.