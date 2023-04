Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz fast tropischer Hitze und des überaus strittigen Themas blieb die Stimmung bei den beiden Informationsveranstaltungen zum Windpark im Otterberger Wald am Mittwoch- und Donnerstagabend recht ruhig. Abgesehen von wenigen hitzigen Momenten tauschten Windparkprojektierer, Bürgerinitiativen und Bürger überwiegend sachlich ihre Argumente in der Stadthalle aus.

Zwar nicht alle der 140 Stühle in der Halle waren belegt, aber jeweils über hundert Personen kamen an beiden Abenden zusammen. Am Mittwoch stellte die Gaia mbH aus Lambsheim ihre Pläne