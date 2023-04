Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die jüngsten Übungsflüge von Militärhubschraubern im Bereich der Polygone haben am Montag in Teilen der Verbandsgemeinde Landstuhl für Empörung gesorgt: „Die Helikopter flogen extrem tief. Es war unerträglich laut“, so die Schilderung von Augenzeugen.

An Mittagsruhe war am Montag in Queidersbach nicht zu denken. Tieffliegende Hubschrauber dröhnten über die Häuser hinweg. „Wir saßen gerade beim Essen,