Das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz bietet momentan eine Osterrallye durch den Pfälzerwald an. Auf spielerischem Weg soll so Wissen über Natur, Wald und Fauna vermittelt werden.

Passend zur Ostersaison veranstaltet das Landesforstamt seit Dienstag, 26. März, die digitale „Osterrallye Osterhasen gesucht“. Das Haus der Nachhaltigkeit macht mit. Ziel dabei ist es,