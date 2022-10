Vampire, Skelette und jede Art von Untoten geben sich am Sonntag, 30. November, im Kindsbacher Hundezentrum Westpfalz ein Stelldichein. Das Besondere: Sie kommen auf vier Pfoten daher. Nach mehrjähriger Pause wird nun wieder ein Halloween-Fest für Hunde gefeiert. Natürlich sind Herrchen und Frauchen ebenfalls eingeladen, auch für sie wird allerhand geboten.

Kai Zöller, Vorsitzender des Tierschutzvereines, freut sich schon auf diesen Tag, vor allem, wenn er an die kostümierten Vierbeiner denkt. „Das ist immer lustig“, sagt er. Er selbst kommt in Begleitung seiner beiden Cane Corsos, die in handgenähte Umhänge gehüllt sein werden. In Frage kommen aber auch ein Totenkopfschal, ein Vampirumhang, ein Knochen als Kopfschmuck, Kunstblut auf dem Prinzessinnentüll oder etwas Neonfarbe im Fell. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“

Bestes Kostüm wird prämiert

Ein Höhepunkt des Tages dürfte die Prämierung des schaurig-schönsten Kostüms sein. Jeder verkleidete Hund wird beim Eintreffen fotografiert, die Aufnahmen werden gesichtet. Kurz vor Ende der Veranstaltung, gegen 16.30 Uhr, werden die Gewinner bekanntgegeben. Für Tierfreunde gibt es zwischen 11 und 17 Uhr noch mehr zu sehen. Das Hundezentrum wird dem Anlass entsprechend dekoriert sein und voraussichtlich werden auch die Vereinsmitglieder in Kostümen anwesend sein, kündigt Zöller an.

An etwa 15 Ständen werden Angebote rund um die Vierbeiner präsentiert. Unter anderem geht es dabei um Futter, Leinen und Halsbänder, aber auch ums einfache Entfernen von Tierhaaren auf Textilien. Ebenso wird sich der Tierschutzverein an Infoständen vorstellen und seine Arbeit anhand von Vorführungen verdeutlichen. Außerdem können Besucher einen Eindruck von den Schützlingen gewinnen, die auf der Suche nach einem dauerhaften Zuhause sind. Wer mag, kann gegen einen geringen Betrag am Glücksrad drehen, um eine Überraschung für seinen Vierbeiner zu gewinnen. Das Team bietet Speisen, auch vegetarisch und vegan, sowie Getränke an.

Spenden erwünscht

Das Halloween-Fest, das vom Tierschutzverein in Kooperation mit der ebenfalls dort ansässigen Hundeschule und der Hundepension veranstaltet wird, wurde wiederbelebt, da die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist. „Verständlicherweise, die Leute haben weniger Geld“, sagt Zöller. Er und seine Mitstreiter freuen sich über finanzielle Unterstützung und Futterspenden.