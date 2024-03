Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wird mit Mitteln der sogenannten Kipki-Förderung die Heizung in der Grundschule Mehlbach erneuern.

Mit dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki)“ fördere das Land Rheinland-Pfalz seit 2023 Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienten, sagte Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege in der jüngsten Ratssitzung. Nun sollen Mittel dafür eingesetzt werden, um die Heizung im Grundschulgebäude (Hauptstraße 25) zu erneuern. Der bestehende Gasheizkessel aus dem Jahr 1983 solle gegen eine moderne Pellet-Heizungsanlage ausgetauscht werden. Bei der Voruntersuchung habe sich herausgestellt, dass der Einbau einer Wärmepumpe technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll umsetzbar sei, sagte die Ortsbürgermeisterin. Für die neue Heizung werde ein Brennstofflager benötigt, in dem die Holzpellets für die Befeuerung bereitgestellt werden. Da der Heizraum zu klein ist, müsse das Pelletlager in einem separaten Raum untergebracht werden. Da sich der infrage kommende Raum für das Lager in einem Teilgebäude der Grundschule befindet – dieses gehört der Gemeinde Mehlbach –, musste der Gemeinderat dem Einbau des Lagers zustimmen. Was er auch tat.