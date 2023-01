Für 45 Jahre aktive Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bann wurde Brandmeister Peter Lang mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen mit Eichenlaubkranz des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die Ehrung nahm die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, verantwortlich für den Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Kaiserslautern, vor. Ortsbürgermeister Stephan Mees gratulierte dem Jubilar mit der Überreichung des Wappens der Gemeinde Bann. In ihrer Laudatio würdigte Heß-Schmidt die Verlässlichkeit und den Einsatz von Peter Lang für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Hier sei auch immer wieder die Frage berechtigt: Was wäre, wenn wir Menschen wie sie und ihre Familien im Ehrenamt der Feuerwehr nicht hätten, die ständig einsatzbereit sind, die ihr eigenes Leben in Gefahr bringen, um Menschen und Tieren zu helfen? Die Antwort gab Heß-Schmidt selbst: Die Freiwillige Feuerwehr gäbe es nicht und unserer Gesellschaft würde eine ihrer wichtigsten Stützen fehlen.

Mit 18 Jahren eingetreten

Peter Lang trat 1977 im Alter von 18 Jahren in die Wehreinheit Bann ein. 1985 übernahm er die Aufgabe des stellvertretenden Wehrführers. Von 1988 bis 2014 folgte die Führungsbereitschaft als Wehrführer. Im Laufe seiner 45 Jahre hat Lang eine Vielzahl von Lehrgängen und Fortbildungen absolviert. Für sein Engagement hat Peter Lang bereits zahlreiche Ehrungen auf Landes- und Verbandsgemeindeebene erhalten. Unter anderem ist er Träger des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes und des Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichens der Verbandsgemeinde Landstuhl.