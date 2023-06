Für 45 Jahre Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Frankelbach wurde Hans-Peter Spohn mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

„Es ist gut zu wissen, dass es immer wieder Menschen gibt, die freiwillig ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen bereit sind“, sagte Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, die Spohn die Auszeichnung überreichte. Ehrenamtliche Verantwortung im Feuerwehrbereich, zu jeder Tages- und Nachtzeit, sei nicht einfach zu bewältigen. Hans-Peter Spohn, der über zwei Jahrzehnte das Amt des Wehrführers bekleidete, habe geholfen, die Feuerwehr in Frankelbach aufzubauen, viele Lehrgänge besucht und viele Frauen und Männer für den Dienst in der Feuerwehr geworben. Der Dank dafür gehe auch an die Familie, die dieses Engagement mittrage.

Harald Westrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, zeichnete Wehrführer Thorsten Mang für 30 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen in Gold und Oberlöschmeister Philipp Rothhaar für zehn Jahre mit dem Bronzenen Ehrenzeichen der VG aus. Für 15 Jahre erhielt Manuel Mück das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes.