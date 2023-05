Längst ist es zur Tradition geworden, dass die Freunde der Malerei Landstuhl jährlich neue Exponate im Rathaus der Sickingenstadt zeigen. Zur Ausstellungseröffnung konnten am Donnerstag Vereinsvorsitzender Walter Utzinger und Bürgermeister Peter Degenhardt erneut zahlreiche Mitglieder und Freunde willkommen heißen. Insgesamt seien 30 Exponate von 16 Künstlern neu in den Fluren des Rathauses zu sehen, sagte Utzinger. Diese Bilder in den unterschiedlichsten Stilrichtungen und Techniken werden ein Jahr lang ausgestellt und können erworben werden. Die Rathausbesucher können Acryl-, Öl-, Mischtechnik- und auch Airbrush-Kunstwerke bewundern. Eine Besonderheit stellen dabei Bilder dar, in die Teile von ausgemusterten Computern integriert sind. Utzinger wies auch darauf hin, dass der Verein auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken könne. Am 3. und 4. Juni findet eine Veranstaltung in der Stadthalle Landstuhl statt. Die Vernissage ist am 3. Juni um 16 Uhr. Mit dabei seien dann auch Werke von Mitgliedern des Kreativkreises für Menschen mit Behinderungen, den die Freunde der Malerei 2007 mit den Westpfalzwerkstätten Landstuhl gegründet haben. Die Freunde der Malerei Landstuhl haben sich vor genau 40 Jahren zu einem Verein zusammengeschlossen, um miteinander zu arbeiten, voneinander zu lernen und ihr künstlerisches Schaffen in gemeinsamen Ausstellungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mittlerweile sind es 62 Mitglieder aus Landstuhl und Umgebung, die ihre Kunst nicht nur hobbymäßig, sondern zum großen Teil auch nebenberuflich beziehungsweise professionell betreiben. Eine enge Freundschaft besteht schon seit vielen Jahren mit Malerfreunden aus der Partnerstadt Pont-à-Mousson.