Die neue Sonderausstellung „Zerstörter Lebensraum – Der Klimawandel in der Pfalz“ mit Bildern von Reiner Voß wird am Dienstag, 23. April, 19 Uhr, im Museum im Westrich in Ramstein-Miesenbach eröffnet.

Der RHEINPFALZ-Fotograf und Diplom-Biologe begann vor einigen Jahren damit, die Veränderungen in der Natur unserer Region zu dokumentieren. Fotos aus der ganzen Pfalz machen den Klimawandel bei uns sichtbar: in Form von geschädigten Bäumen, vertrockneten Böden und ausgetrockneten Gewässern. Für seine Arbeit erhielt Voß im vergangenen Jahr den Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz. Mit der Ausstellung möchte das Museum im Westrich einen Fokus auf die Auswirkungen des Klimawandels richten und zum Nachdenken über das eigene Verhalten im Umgang mit begrenzten Ressourcen wie Wasser und unserer Landschaft anregen. Für Reiner Voß jedenfalls steht fest: „Wenn wir nichts machen, wird es diese Landschaften und Teile unserer Ernährungsgrundlage so nicht mehr geben.“ Geöffnet ist das Museum mittwochs von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.