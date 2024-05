Zu einem Brand in einer Pelletieranlage in einem holzverarbeiteten Betrieb in Ramstein ist die freiwillige Feuerwehr der VG Ramstein-Miesenbach am Freitag gegen 22 Uhr ausgerückt.

Eine starke Rauchentwicklung aus verschiedenen Förder- und Lüftungsrohren erschwerte dabei laut dem stellvertretenden Wehrleiter Matthias Hecktor die Ursachensuche für den Brand. Nach rund 20 Minuten konnte der Auslöser schließlich in der Pelletierkühlung gefunden werden. „Hier befanden sich durch einen technischen Defekt klimmende Pellets in der Anlage. Dieser Schwelbrand hat die starke Rauchentwicklung verursacht“, erläutert Hecktor. Die Anlage war nur schwer zugänglich, was das Ablöschen und Ausräumen erschwerte. Dies konnte nur unter Atemschutz durchgeführt werden. Der Einsatz, an dem 24 Mann beteiligt waren, war nach drei Stunden beendigt.