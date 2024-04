Die mehrfach verschobene Sperrung der Verbindungsspange zwischen der B48 und der B37 bei Hochspeyer soll nun am Donnerstag ab 20 Uhr erfolgen. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.

Die Sperrung ist nötig, weil die Bahnbrücke in der sogenannten Neustadter Kurve zurzeit erneuert wird. Zum Einbau eines Brückenteils und der Montage wird die Strecke laut LBM bis Montag, 29. April, 5 Uhr, nicht zu befahren sein. Von Frankenstein kommend zur B48 nach Hochspeyer beziehungsweise nach Fischbach sowie weiter zur A6-Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn wird der Verkehr über die B37 (Umgehung Hochspeyer) umgeleitet. Der Ortskern von Hochspeyer ist dann über die westliche Ortszufahrt von der B37 zu erreichen. Der Umleitungsverkehr nach Enkenbach-Alsenborn fährt weiter über Kaiserslautern, Donnersbergstraße und über die Mainzer Straße zur A6-Anschlussstelle KL-Centrum. Von dort führt die Umleitung weiter über die L395 nach Enkenbach-Alsenborn, von wo die A6-Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn und der Ort Fischbach angefahren werden können. In Gegenrichtung ab Fischbach wird der Umleitungsverkehr in umgekehrter Reihenfolge geführt. Durch den aktuellen Ausbau der B48 in der Ortslage von Hochspeyer ist eine Durchfahrt von Hochspeyer nicht möglich. Die Hochspeyerer Straßen „Am Sonnenhang“ und die Hauptstraße bis etwa Pizzeria Da Rosario einschließlich Bahnhof können von Fischbach kommend angefahren werden. Die restliche Ortslage von Hochspeyer bleibt weiterhin über die westliche Anschlussstelle an der B37 erreichbar.

Weil der Schwertransport, der den Stahlüberbau liefern sollte, die Baustelle bei Hochspeyer am vergangenen Wochenende nicht wie vorgesehen erreichen konnte, musste die geplante Straßen-Sperrung verschoben werden. Wie die Bahn mitteilt, ist der neue Stahlüberbau am Montag auf der Baustelle eingetroffen. Die Bahn gehe davon aus, die Arbeiten über das Wochenende rechtzeitig bis Montagfrüh abschließen zu können, informiert der LBM.