„Offen, kreativ und aktiv“ – so beschreibt Andrea Lutz die „Bännjer Landfrauen“, deren Vorsitzende sie ist. Am Samstag, 20. April, steht die erste große Aktion des Vereins an: eine kulinarische Wanderung.

Auf einer Versammlung des Landfrauenvereins Weselberg kommt Andrea Lutz erstmalig die Idee, auch in Bann eine solche Vereinigung ins Leben zu rufen. Denn auch wenn es 34 verschiedene Clubs in der Gemeinde gibt, gibt es zum damaligen Zeitpunkt doch keinen Landfrauenverein. Ihre Freundinnen schließen sich an und so wird im März der erste Landfrauenverein in Bann offiziell eingetragen. Lutz ist die Vorsitzende und aus den anfänglich zehn Mitgliedern sind nun schon 36 geworden, darunter auch zwei Männer, die liebevoll „Landmänner“ getauft wurden.

Seine Mitglieder erreicht der Verein vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda und sein modern gestaltetes Programm. Denn die Vorsitzende Andrea Lutz möchte eines von vorneherein klarstellen: Der Landfrauenverein sei kein „Häkelverein“, sondern wolle mit Spaß seine Mitglieder weiterbilden. Deswegen werde bei den Treffen, die einmal im Monat stattfinden, kein Kuchen gebacken, sondern beispielsweise ein Kurs für das Computerprogramm Excel für Anfänger angeboten oder ein Kurs, in dem die Teilnehmer etwas über das Kochen mit dem Wok erfahren.

Andere Vereine beteiligen sich

Um sich als Verein richtig im Ort zu etablieren, veranstalten die Bännjer Landfrauen nun – in Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen – am Samstag, 20. April, ihre erste kulinarische Wanderung. Mit dabei sind auch Landrat Ralf Leßmeister und der Landstuhler Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt. Die beiden eröffnen um 12 Uhr die Wanderung. Auf der acht Kilometer langen, kinderwagenfreundlichen Strecke können sich die Wanderer an mehreren Ständen verpflegen. Die Bännjer Landfrauen werden Snacks und Kuchen anbieten. Außerdem gibt es noch Stände des Schäferhundevereins Bann, des Fanfarenzugs Bann und der Pferdefreunde Heidelbeerkopf. Die Wanderung endet am Schützenhaus, wo die Teilnehmer noch ein Hausmacher-Brot probieren können.

Auch für die Zeit nach der Wanderung sind die nächsten Unternehmungen der Landfrauen schon geplant, darunter eine Fahrt nach Mutterstadt auf den Pfalzmarkt Ende Mai, ein Erntedankfest im Oktober mit Kaffee, Kuchen und verschiedenen Ausstellern sowie eine Lesung des Autors Eckhard Richter, für die ein Termin allerdings noch nicht feststeht. Stets seien neue Mitglieder oder Interessierte herzlich willkommen, sagt Lutz, denn es gehe den Bännjer Landfrauen darum, „aktiv am Dorfleben teilzunehmen“.