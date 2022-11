Gleich neun Tage lang schürt Weilerbach die Vorfreude aufs Weihnachtsfest. Ein Budendorf, ein großer, geschmückter Tannenbaum, zwei Lichtpylone und ein abwechslungsreiches Musikprogramm bilden die Kulisse für das Weihnachtsdorf auf dem Dorfplatz Alter Bahnhof. Es steht unter dem Motto „Kulinarik“. Am Samstag, 26. November, um 17 Uhr geht es los.

Bereits 30 Minuten vor der Eröffnung tritt die örtliche Mennoniten-Brüdergemeinde mit Gesangsdarbietungen auf. Im Anschluss eröffnen Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) und Harry Dinges als Vorsitzender des veranstaltenden Vereinsrings das stimmungsvolle Treiben. Der Rodenbacher Musikverein spielt dazu auf.

Jeden Tag geöffnet

21 Buden sind auf dem Platz aufgebaut. Das Veranstaltungskonzept sieht vor, dass jede Bude an jedem Tag geöffnet ist. Ein großer Teil wird von örtlichen Vereinen betrieben, die ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot unterbreiten. Fischsuppe und -frikadelle, Wildspezialitäten, Pommes frites in verschiedenen Variationen, Steaks und Spießbratenwurst, Schaschlik, Garnelen am Spieß, süße Waffeln und noch einiges mehr können hungrige Besucher genießen. An Getränken werden unter anderem Punsch und Glühwein mit Sirup angeboten.

Aus der Schweiz reist ein Glasbläser an, der bei Vorführungen seine Kunst präsentiert. Auch Florian Koch aus Eulenbis zeigt seine geschnitzten und gedrechselten Holzarbeiten und lässt die Besucher beim Entstehungsprozess zuschauen. Außerdem werden zahlreiche Geschenkartikel, Handgearbeitetes, Nützliches und Dekoratives angeboten – unter anderem Keramikarbeiten, Feuerschalen und gefalzte Bücher.

Kein verkaufsoffener Sonntag

Das tägliche Musikprogramm ist abwechslungsreich. Mit dabei sind unter anderem Entertainer und Pianist Donovan Aston, die Band der US-amerikanischen Luftstreitkräfte sowie mehrere weitere Musikgruppen und Alleinunterhalter. Am Sonntag, 4. Dezember, tritt die Kreismusikschule um 15 Uhr auf. Um 17 Uhr schaut der Nikolaus mit einem gut gefüllten Geschenkesack vorbei.

Einen verkaufsoffenen Sonntag wird es nicht geben, wie Dinges, der gleichzeitig Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereines ist, mitteilt. Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahre werde dieser Sonntag nicht angenommen, da es die Leute zum Weihnachtsdorf auf den Dorfplatz und nicht in die Ortsmitte ziehe, wo sich ein Großteil der Geschäfte befindet. Bonhagen hofft, dass das Weihnachtsdorf erneut zahlreiche Besucher anlockt, was allerdings vom Wetter abhängig sei. Laut der bisherigen Vorhersage soll es nur an einem Tag regnen. „Mehr kann man nicht erwarten“, meint er und zeigt sich zufrieden.

Geöffnet ist der Markt an Freitagen und Samstagen von 17 bis 22 Uhr, an Sonntagen von 14 bis 22 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag von 18 bis 22 Uhr. Das genaue Programm ist im Internet auf www.weilerbach-pfalz.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ einzusehen.