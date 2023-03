Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Sowohl in Weilerbach als auch in Frankelbach soll das Bürgerhaus auf Vordermann gebracht werden. Während es in dem Dorf in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eher um kleinere Renovierungsarbeiten geht, soll das Gebäude mit Sporthalle in Weilerbach neu gestaltet werden. Das Land hat schon einen größeren Zuschuss bewilligt. Was ist in den beiden Orten noch geplant?

Der Weilerbacher Ortsbürgermeister, Horst Bonhagen, blickt auf ein Jahr, in dem mehrere Großprojekte vor dem Baubeginn stehen. Insgesamt sieht er eine positive Entwicklung für