Rund zwei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist das Thema vielerorts in den Hintergrund gerückt. Nicht so in Neuhemsbach! Bei der „Hemschbacher Eierfeier“ wurden am Samstag Spenden in Höhe von 1300 Euro für den Wiederaufbau in der Erdbebenregion gesammelt.

Seine Familie habe beinahe ihre ganze Existenz verloren, berichtet Hasan Karaoglan. Seit 2018 ist er der Wirt in der Gaststätte „Zum Dorfbrunnen bei Hasan“. Er und sein Bruder