Mit Verweis auf die prekäre Haushaltslage Hirschhorns hat der Gemeinderat den Wunsch der Büchereileiterin zurückgewiesen, das jährliche Budget um 500 Euro anzuheben.

Sibylle Blauth leitet die Gemeindebücherei in Hirschhorn. Sie hatte den Gemeinderat um eine Anhebung des Budgets um 500 auf dann 1500 Euro gebeten. Sie begründete ihren Wunsch damit, dass die Bücherei in den vergangenen Jahren immer stärker genutzt werde.

Im Vergleich zum Jahr 2022 sei ein Plus von 617 Ausleihen verbucht worden. „Davon entfallen weit über die Hälfte auf Kinder“, betonte Blauth und ergänzte: „Mit Blick auf die Ergebnisse der Pisa-Studie wiegt die Bedeutung der Rolle der Bücherei noch schwerer.“ Zudem sei festzustellen, dass nicht nur Kinder aus Hirschhorn zur Ausleihe kommen, sondern aus den meisten Ortsgemeinden in der Umgebung. Insgesamt verzeichne die Büchersammlung in den Räumen des Bürgerhauses eine feste Leserschar von 147 Personen.

Veranstaltungen zur Leseförderung

Mit einem höheren Budget könnten in der Bücherei künftig auch Veranstaltungen zur Leseförderung abgehalten werden. Die Büchereichefin verwies zusätzlich auf eine Reihe von Fahrten mit dem privaten Auto in Buchhandlungen oder zu Privatpersonen, um Bücherspenden abzuholen. Die Idee, die Ausleihe kostenpflichtig zu machen, sei diskutiert, aber verworfen worden, da die Schere zwischen dem dadurch entstehenden Nutzen für die Bücherei und deren Attraktivität dann zu weit auseinander gehe.

Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup lobte die ehrenamtliche Arbeit der vier Frauen, die der Bücherei im Bürgerhaus viel Rückenwind verleihe. Man könne aber nicht davon absehen, dass die Ortsgemeinde die am höchsten verschuldete im Landkreis sei, hieß es bei der Aussprache. „Mit den 1000 Euro strecken wir uns schon an die Decke“, hieß es aus den Reihen der Ratsmitglieder. Als einzige Perspektive wurde darauf verwiesen, alle möglichen Anlässe zu nutzen, um die Spendenbereitschaft aller Interessierten zu fördern – mit dem Hinweis auf die Bedeutung der Hirschhorner Bücherei. Am Ende gab es fünf Stimmen gegen die Erhöhung des Bücherei-Etats, zwei Ratsmitglieder waren dafür und drei enthielten sich.