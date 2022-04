Bei der Vergabe der neuen Bauplätze im Martinshöher Baugebiet „Zu den Rennwiesen“ werden Einheimische und Familien mit Kindern bevorzugt. Die Liste der Interessenten sprengt derweil die Anzahl der neuen Bauplätze.

Insgesamt 22 Bauplätze entstehen in den Martinshöher Rennwiesen. Auf der Liste der Interessenten stehen laut Bürgermeister Hartwig Schneider indes knapp 80 Bauwillige. Die Folge: Die Bauplätze müssen womöglich verlost werden. Einheimische und Familien mit Kindern sollen dabei bevorzugt werden. Aber: Gesetzlich dürfen nur 50 Prozent der Bauplätze mit Vorzugsrecht vermarktet werden. Bei den anderen elf haben also alle Bewerber die gleichen Chancen. Schneider rechnet damit, dass der Erschließungsträger WVE bis Herbst fertig ist. Die ersten Häuslebauer könnten dann also starten.