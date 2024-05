Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um den Sieg geht es nur wenigen Teilnehmern beim Eulenklapp. Dafür in diesem Jahr womöglich ums Bier. Denn es wurde der schönste Bierkönig gesucht. In bunten Kostümen wagten rund 70 Starter den radelnden Aufstieg zum Eulenkopf – mit nur einem Gang.

Rund 70 Klapprad-Rennsportler haben sich am Pfingstsonntag (11 Uhr) zum Start des Eulenklapp-Rennens an die Untere Pfeifermühle bei Eulenbis gewagt. In bunten Kostümen und bei bester