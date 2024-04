Zu zwei erfolglosen Einbruchsversuchen kam es laut Polizeibericht in der Nacht zum Montag in Wörth und Freckenfeld. In Wörth versuchten Unbekannte in die Kulturhalle einzudringen, in Freckenfeld war ein Vereinsheim Ziel der Täter. Hinweise an die Polizei, Telefon 07271 92210.