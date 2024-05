Aufgrund von Übermüdung kam ein 50-jähriger Autofahrer mit seiner Tochter in der Hagenbacher Straße in einer Kurve in Richtung L540 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Der Wagen jedoch war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr.