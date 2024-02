Ein Mann soll einer Frau am Mittwoch in einer Wohnung in Waghäusel mit einem Messer in den Rücken gestochen und sie lebensbedrohlich verletzt haben. Die Polizei nahm einen Verdächtigen noch am Tatort fest.

Er sei am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den 52-Jährigen liefen Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Feuerwehr hatte die 45-jährige Frau aus der Wohnung geborgen und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei operiert worden. Die Hintergründe der Tat blieben unklar. Laut dem Sprecher haben sich der mutmaßliche Täter und das Opfer gekannt. Weder die Frau noch der Mann wohnen nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung, in der es zu dem Angriff kam. Am Donnerstag sicherten Kriminalbeamte dort den Angaben zufolge weiterhin Spuren.