„ Wörth l(i)ebt Vielfalt“ heißt das Motto eines großen „Festes der Demokratie“ am Sonntag, 21. April, von 11.30 bis 17 Uhr vor und in der Tullahalle in Maximiliansau. Auf dem Programm stehen Live-Musik, Sport und Spiele, Bühnenprogramme und ein interreligiöses Gebet sowie ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Ausrichter ist die Partnerschaft für Demokratie Wörth, gefördert aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als ein Projekt der Stadt Wörth.

„Wir wollen an diesem Tag demonstrieren und beweisen, dass bei uns demokratiefeindliche Einstellungen nicht die Oberhand gewinnen können. Deshalb freut es mich sehr, dass so viele Vereine, Schulen, Institutionen und die Kirchen sich beteiligen. Es soll somit ein Familienfest für Groß und Klein werden“, sagt Jeanette Burkhardt von der Koordinierungs- und Fachstelle für „Demokratie leben“.