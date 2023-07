Eine verletzte alkoholisierte Person, ein total beschädigter Audi und eine nächtliche Bergung sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagabend bei Malsch im Landkreis Karlsruhe ereignete. Der 32-jährige Fahrer eines Audi Stadtmobil kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Muggensturmer Landstraße ab, geriet in den Straßengraben, überschlug sich mehrfach und landete im darunterliegenden Acker. Wie durch ein Wunder wurde der 32-jährige Fahrer nur leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Da bei ihm eine Alkoholisierung festgestellt wurde, hatte die Polizei eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr Malsch und ein Bergungsunternehmen waren vor Ort. Das Auto musste aufwendig mit einem Kran geborgen werden.