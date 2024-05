Die Kreisstraße 31 zwischen Lingenfeld und Kreisel Schwegenheim wird in der Zeit vom 6. bis voraussichtlich 24. Mai wegen Instandsetzung der Gashochdruckleitung voll gesperrt. Für die Durchführung der Arbeiten muss nach Information der Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim der Asphalt aufgebrochen werden. Zur Absicherung der Arbeiten und des Straßenverkehrsraumes sei die Vollsperrung notwendig. Der Verkehr in Lingenfeld werde örtlich umgeleitet, eine Umleitung sei ausgeschildert. Die Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung bittet um Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen. Betroffen ist auch der Öffentliche Personennahverkehr. Nach Information der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) gibt es Einschränkungen auf der Buslinie 599 zwischen Freisbach und Germersheim. Die Haltestellen Lingenfeld Bahnhof, Rathaus und Schwegenheim Oberer Waldacker können in der Zeit der Sperrung nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestelle Lingenfeld Kirche oder Schwegenheim Lindenplatz auszuweichen. Lediglich die Abfahrt der Linie 599 um 16.58 Uhr verkehrt ab Lingenfeld Bahnhof in Richtung Freisbach. Die Strecke Schwegenheim in Richtung Germersheim kann nur von 6.36 Uhr bis 10.36 Uhr ab Freisbach auf direktem Linienweg erfolgen. Ab 11.15 Uhr wird Schwegenheim bereits auf dem Hinweg bedient. Fahrgäste werden deshalb gebeten, für Fahrten in Fahrtrichtung Germersheim den Bus Richtung Freisbach zu nutzen. Die Fahrt 599-210 entfällt. Fahrgäste sollen auf die Fahrt 599-212 ausweichen. Die geänderten Fahrpläne sind im Internet unter www.qnv.de und als Aushangfahrplan an den betroffenen Haltestellen sowie in der myVRN-App zu finden.