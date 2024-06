Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mit einer Zustimmung von 69,3 Prozent Ja-Stimmen wurde Volker Hardardt als Ortsbürgermeister von Lustadt bestätigt. 1050 Wähler votierten für ihn. Gültige Stimmen waren es 1520. Die Wahlbeteiligung liegt bei 62,4 Prozent. „Das wird meine dritte Amtszeit. Mit dem Ergebnis von fast 70 Prozent bin ich zufrieden“, sagt der Ortsbürgermeister. Ich sehe es „als gutes Ergebnis an“. Denn im Laufe der Zeit müsse man dem Einen oder Anderen auf die Füße treten. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2019 trat Christiane Vollrath gegen Volker Hardardt an. Die CDU-Politikerin erreichte damals rund 47,5 Prozent der Stimmen, Hardardt siegte mit 52,5 Prozent. Diesmal gab es keinen Gegenkandidaten.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter