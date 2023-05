Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab sofort steht Stefan Moschko aus Winden an der Spitze der rund 60 Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg. Er wurde am Mittwochabend einstimmig zu deren Präsidenten gewählt. In diesem Ehrenamt