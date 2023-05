Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Diplomatie in Zeiten des Krieges: Staatsminister Tobias Lindner (Grüne) erinnert sich daran, wie er den Beginn des russischen Angriffskriegs erlebt hat und spricht darüber, welche Bedingungen es für ein Kriegsende gibt.

Es ist wieder Krieg in Europa: Diesen Moment wird Tobias Lindner (Grüne) wohl nie vergessen. Am 24. Februar 2022 saß der Staatsminister im Auswärtigen Amt in Washington in einer Hotellobby,