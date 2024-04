In Maximiliansau tritt der 32-jährige Tim Walter als Ortsvorsteherkandidat an. Er ist seit 2022 Vorsitzender der FWG Bienwald, die 2018 als FWG Büchelberg gegründet worden war. Walter wird auch die Stadtratsliste der Freien Wähler anführen, gefolgt von den dem Rat angehörenden Olivia Steinhauer aus Büchelberg und Metin Istanbullu aus Wörth. Letzterer gehört bisher nicht der FWG-Fraktion an. Auf den weiteren Plätzen folgen Nicole Weiß (Wörth), Udo Müller (Büchelberg) Laura Rummler, Daniel Stöffler (beide Wörth), Martin Fürstaller (Büchelberg), Markus Dübon (Wörth), Kornel Kulaga (Maximiliansau), Uwe Sproll (Wörth), Xaver Reichling (Maximiliansau), Laura Stöffler, Stefan Heilmann (beide Wörth), Martin Decker (Büchelberg), Lisa Sieghold (Maximiliansau), Guido Steinhauer (Büchelberg), Constanze Sproll, Nadine Henrich (beide Wörth) und Danielle Steinhauer (Büchelberg), Marianne Klein und der designierte Wörther Bürgermeister Steffen Weiß.