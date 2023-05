Der Rülzheimer Daniel Fischer hat bei der Sat1-Show „Leben leicht gemacht“, besser bekannt unter dem langjährigen Namen „The biggest loser“, den zweiten Platz gemacht. Der 38-Jährige war mit 159,3 Kilogramm gestartet, beim Finale am Sonntagabend bracht er noch 86,1 Kilogramm auf die Waage und hatte damit 45,95 Prozent seines Ausgangsgewichts verloren. Die Krone wurde allerdings Mitbewerberin Valentina aufgesetzt, die 47,82 Prozent ihres Ausgangsgewichts hinter sich gelassen hatte.

Beim Public Viewing am Sonntagnachmittag in der Markthalle 5 in Rülzheim war auch Sat1-Coach Ramin Abtin, Sportpädagoge und ehemaliger Kickbox-Weltmeister dabei. Außerdem begrüßte Fischer als Überraschungsgäste zwei Mitbewerber aus der Show, Manuela und Zead. Manuela stand ebenfalls im Finale, Zead hatte es in das sogenannte „kleine Finale“ geschafft.

Zuvor war Daniel Fischer schon Dauergast bei anderen Reality-Fernsehshows: 2010 hatte er sich bei der ZDF-Kochshow „Küchenschlacht“ beworben und dort den zweiten Platz belegt. Ein Jahr später nahm er bei den „Topfgeldjägern“ teil. 2016 folgte die Kochshow „MasterChef“ auf Sky 1 und eine Show mit Steffen Henssler. Bei der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ verließ er 2021 sogar als Sieger die Küche.