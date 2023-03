Zu früh gefreut hat sich ein 14-jähriger Junge, der am Mittwoch einen Motorroller gestohlen hatte, informierte die Polizei. Die Besitzerin konnte den Jungen samt Roller nämlich nach der Tat in Hagenbach an einem Geschäft in Wörth ausfindig machen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife festhalten. Redselig gab der Junge die Tat zu und beschrieb, wie er es gemacht hat. Beim Herumfahren sei er auch gestürzt und habe sich leicht verletzt. „Der 14-Jährige wurde seinen Eltern überstellt, ist sich allerdings keiner Schuld bewusst“, heißt es im Polizeibericht. Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Auch das Jugendamt wurde über das Verhalten des jungen Diebes informiert.