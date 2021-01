Auf durchweg gute Resonanz ist der Einsatz der Sternsinger-Mobile in den zur Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen gehörenden Gemeinden Bellheim, Knittelsheim, Lustadt, Ottersheim, Weingarten und Zeiskam gestoßen.

Nachdem die Sternsingeraktion 2021 wegen der verschärften Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Weise durchgeführt werden konnte, wurde diese Aktion in den Gemeinden der Pfarrei in einer alternativen und neuen Form umgesetzt.

Unterwegs waren die freiwilligen Helferinnen und Helfer – unter ihnen auch Pfarrer Thomas Buchert – erstmals mit ihren mit Lautsprechern ausgestatteten Sternsinger-Mobilen, über die bekannte Lieder abgespielt wurden. Zudem bestand die Möglichkeit, Spenden im Sternsinger-Mobil einzuwerfen.

Spendenwillige haben auch die Möglichkeit, bis Ende Januar auf das jeweils bekannte Konto der einzelnen Gemeinden mit dem Vermerk „Sternsinger-Aktion 2021“ Geld zu überweisen. Die Spendentüte kann aber auch zu den Gottesdiensten am 30. und 31. Januar mitgebracht werden – bleibt abzuwarten, wie sich das Gesamtergebnis darstellt.