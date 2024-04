Die auf dem Storchennest neben der ehemaligen „Ranch“ beobachteten Störche sind weitergezogen, wie der Naturschutzverein, der sich inzwischen um das Nest kümmert, mitteilt. Doch auf den Nestern in der Karl-Maupai-Straße und der Eselranch auf der ehemaligen Ziegeleigelände in Kuhardt, brütet je ein Paar, „weshalb wir uns um zukünftige Rülzheimer Störche im Moment keine Sorgen machen brauchen“, so der Vereinsvorsitzende, Reinhold Hartweg. Anders sehe es seiner Meinung dagegen aus, wenn die Südhangbebauung beginne sowie das ehemalige Straußengelände nicht gepflegt werde und verwildere. Beide Gebiete stellten wichtige Futterquellen für die Störche der Gemeinde dar. „Fallen diese großen Areale weg, wäre es wenig verwunderlich, wenn damit auch die Zahl unserer Störche weiter abnähme“,befürchtet Reinhold Hartweg. Der Naturschützer ist von Planungsbeginn an ein Gegner der Südhangbebauung.