Am Donnerstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr wurden im Wörther Hallenbad 20 Spinde aufgebrochen und Gegenstände im Wert von zirka 2700 Euro entwendet. Das Bad sei laut Polizei Wörth zum Tatzeitraum gut besucht gewesen. Eine Strafanzeige gegen unbekannt wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweisgeber werden gebeten mit der Polizei in Wörth Kontakt aufzunehmen unter Telefon 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.