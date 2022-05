Unter dem Motto „Freckenfeld: Kleine Spende, großes Strahlen“ hat die Dorfgemeinschaft gemeinsam mit der Grundschule und der Kita an der Spendenaktion Herzenssache des SWR teilgenommen. Auch die Schüler der Grundschule wollten helfen.

Noch immer leiden Familien und Kinder aus der Ukraine unter den Auswirkungen des Krieges. Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Mithilfe zu bieten, hat die Grundschule einen Spendenlauf auf dem Sportgelände des TSV Freckenfeld veranstaltet. Alle 57 Schüler haben teilgenommen. Die Spenden wurden durch die Mithilfe von Paten gesammelt.

„Ein Schüler hat zum Beispiel pro gelaufene Minute 50 Cent von seiner Oma bekommen. Das gesammelte Geld hat er am Ende in die Spendenkasse gelegt“, berichtet Julia Paulig, Rektorin der Freckenfelder Grundschule. Zu sehen, dass die Kinder den Familien in der Ukraine helfen wollen, sei großartig gewesen. „Nach einer Stunde mussten wir den Lauf abbrechen, sonst hätten die Kinder gar nicht mehr aufgehört, schwärmt Julia Paulig.

Unterstützt wurde der Lauf von der Bäckerei Martin und der Metzgerei Jetter aus Freckenfeld. Sie haben gemeinsam mit dem Förderverein der Grundschule für die Verpflegung der Kinder und Zuschauer gesorgt. Auch an anderen Orten wurde Geld gesammelt. So hat das Dorf Spendenkassen aufgestellt, beispielsweise im Dorfladen. „Dort konnte man noch analog spenden“, erklärte Paulig. Zudem hat der SWR eine Internetseite für die Freckenfelder eingerichtet. Dadurch waren auch digitale Spenden möglich. Insgesamt hat sich das Dorf über eine gesammelte Summe von knapp 5000 Euro gefreut, die über den SWR an Hilfsorganisationen verteilt wurde.