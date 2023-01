Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr wurde am Donnerstagmorgen durch die Polizei Germersheim eine Verkehrsüberwachung im Bereich „Hirschgraben“ in Lingenfeld durchgeführt. Hierbei wurden sieben Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Das kostet mindestens 50 Euro. Weiterhin wies ein Fahrzeug technische Mängel auf, so die Polizei.