Alle Leimersheimer Haushalte bekommen die Chance, einen Breitbandanschluss per Glasfaser zu erhalten. Die Firma Deutsche Glasfaser bietet nun an, das noch nicht versorgte Ortsgebiet eigenwirtschaftlich, also ohne Kosten für die Gemeinde , mit Glasfaser-Hausanschlüssen zu versorgen. Aber nur, wenn viele mitmachen – und mitbezahlen.

Isabell Scherer stellte dem Gemeinderat das Angebot ihrer Firma vor. Sie warb damit, dass bei der Glasfaserversorgung bis ins Haus die gebuchte Leistung tatsächlich ankomme, während bei Kupferleitungen